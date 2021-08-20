В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали около 130 тыс. человек

В течение суток 19 августа в Украине от коронавируса вакцинировали 129 027 человек, при этом первую прививку получили 57 497 украинцев, еще 71 530 – полностью завершили процесс иммунизации, получив обе дозы вакцины, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Телеграм-канале в пятницу.

"В течение суток работали 870 мобильных бригад, 2 759 пунктов прививки, 326 центров вакцинации", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что с начала прививочной кампании привито 4 971 752 человека, из них получили одну дозу – 4 971 750 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 980 278 (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 7 952 028 прививок", - добавили в ведомстве.