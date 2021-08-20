События

08:37 20.08.2021

В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали около 130 тыс. человек

1 мин читать
В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали около 130 тыс. человек

В течение суток 19 августа в Украине от коронавируса вакцинировали 129 027 человек, при этом первую прививку получили 57 497 украинцев, еще 71 530 – полностью завершили процесс иммунизации, получив обе дозы вакцины, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Телеграм-канале в пятницу.

"В течение суток работали 870 мобильных бригад, 2 759 пунктов прививки, 326 центров вакцинации", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что с начала прививочной кампании привито 4 971 752 человека, из них получили одну дозу – 4 971 750 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 980 278 (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 7 952 028 прививок", - добавили в ведомстве.

Теги: #вакцинация #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:19 20.08.2021
В Украине за сутки зафиксировано 1 600 новых случаев заболеваний СOVID-19, выздоровели 882 человека, 26 умерли

В Украине за сутки зафиксировано 1 600 новых случаев заболеваний СOVID-19, выздоровели 882 человека, 26 умерли

19:32 19.08.2021
Карантинные ограничения нужно распространять не на регионы с высокой заболеваемостью, а на не вакцинированных граждан – эксперты

Карантинные ограничения нужно распространять не на регионы с высокой заболеваемостью, а на не вакцинированных граждан – эксперты

19:09 19.08.2021
Ляшко заявил об активном распространении коронавируса штамма "Дельта" в Украине

Ляшко заявил об активном распространении коронавируса штамма "Дельта" в Украине

17:17 19.08.2021
Байден с супругой привьются третьей дозой вакцины от COVID-19

Байден с супругой привьются третьей дозой вакцины от COVID-19

08:41 19.08.2021
В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали более 120 тыс. человек

В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали более 120 тыс. человек

08:36 19.08.2021
Байден в обращении к нации заявил о продолжении "пандемии непривитых" в США

Байден в обращении к нации заявил о продолжении "пандемии непривитых" в США

08:30 19.08.2021
В Харькове планируют провести групповую вакцинацию для учителей, которые еще не привились от Covid-19

В Харькове планируют провести групповую вакцинацию для учителей, которые еще не привились от Covid-19

08:18 19.08.2021
В Украине за сутки зафиксировано 1 560 новых случаев заболеваний Сovid-19, выздоровели 898 человек, 32 умерли

В Украине за сутки зафиксировано 1 560 новых случаев заболеваний Сovid-19, выздоровели 898 человек, 32 умерли

01:15 19.08.2021
Кличко призвал украинцев вакцинироваться, несмотря на готовность больниц к очередной осенней волне заболеваний коронавирусом

Кличко призвал украинцев вакцинироваться, несмотря на готовность больниц к очередной осенней волне заболеваний коронавирусом

15:19 18.08.2021
В Украине отсутствие прививки против COVID-19 не является основанием для отказа в приеме ребенка на учебу – Минздрав

В Украине отсутствие прививки против COVID-19 не является основанием для отказа в приеме ребенка на учебу – Минздрав

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 1 600 новых случаев заболеваний СOVID-19, выздоровели 882 человека, 26 умерли

За прошедшие сутки российские наемники на Донбассе 9 раз нарушили режим тишины, один боец погиб

Пентагон сообщил о 5 тыс. американских военных в аэропорту Кабула

Киевское метро изменит график работы 23-24 августа

В Украине усиливают контроль за соблюдением противоэпидемических мер

ПОСЛЕДНЕЕ

Минкультуры: если у вас требуют оплату за участие в конкурсе - это мошенники

Спасатели приняли участие в репетициях военного парада ко Дню Независимости Украины

NASA приостановило выполнение контракта по высадке человека на Луну с SpaceX

За прошедшие сутки российские наемники на Донбассе 9 раз нарушили режим тишины, один боец погиб

Британия планирует 24 августа совершить последний рейс в Кабул в рамках эвакуации своих подданных и афганцев

В Запорожской области в ДТП погибло 4 человека, из них 2 детей, еще 2 людей госпитализированы

В Херсонской области во время купания исчезли отец и сын, мальчика нашли погибшим

20 августа: Какой сегодня праздник

Посольство США в Афганистане предупреждало Госдеп о скором захвате Кабула талибами - СМИ

Путин и Меркель проведут переговоры в Москве, на повестке актуальные международные вопросы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА