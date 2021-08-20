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08:19 20.08.2021

В Украине за сутки зафиксировано 1 600 новых случаев заболеваний СOVID-19, выздоровели 882 человека, 26 умерли

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В Украине за сутки зафиксировано 1 600 новых случаев заболеваний СOVID-19, выздоровели 882 человека, 26 умерли

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 1 600 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 882 человека, умерли 26, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 19 августа 2021 в Украине зафиксировано 1 600 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 112, медработников - 46). Также за минувшие сутки: госпитализированы – 597 человек; летальных случаев 26; выздоровели – 882 человека", – сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 19 августа сообщалось о 1 560 новых случаев заболевания, 18 августа за сутки зафиксировано 1 447 новых случаев заболеваний Сovid-19, 17 августа за сутки зафиксировано 890 новых случаев заболевания Сovid-19, 16 августа сообщалось о 417 новых случаев заболевания, 15 августа за сутки зафиксировано 695 новых случаев заболевания Сovid-19, 14 августа сообщалось о 1 353 новых случаях инфицирования, 13 августа сообщалось о 1 263 новых случаях заболевания, 12 августа за сутки зафиксировано 1 247 новых случаев заболевания СOVID-19, 11 августа сообщалось о 1 122 новых подтвержденных случаях COVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 271 826 человек, выздоровели 2 200 000 человек, летальных случаев - 53 394.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (222), Одесской (109), Донецкой (108), Запорожской (97) и Харьковской (86) областях.

Теги: #статистика #коронавирус
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