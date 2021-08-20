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07:37 20.08.2021

Британия планирует 24 августа совершить последний рейс в Кабул в рамках эвакуации своих подданных и афганцев

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Британия планирует 24 августа совершить последний рейс в Кабул в рамках эвакуации своих подданных и афганцев

Последний рейс в Кабул для эвакуации подданных Великобритании и подлежащих вывозу афганцев Лондон планирует совершить во вторник следующей недели, чтобы уложиться в объявленные ранее президентом США сроки вывода американских войск - 31 августа, сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

Один из них предупредил издание, что эта дата еще официально не согласована.

Ранее британский МИД информировал, что с воскресенья прошлой недели из Кабула рейсами в Великобританию были вывезены 1,2 тыс. человек. Для организации эвакуации своих подданных и имеющих на это право афганцев Великобритания работает с талибами в Кабуле на "тактическом, практическом уровне", заявил в среду посол Великобритании в Афганистане.

Ранее телерадиокорпорация ВВС со ссылкой на министерство обороны Соединенного Королевства сообщила, что Британия отправит еще 200 военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности в процессе эвакуации из Кабула своих подданных и помогавших им афганцев.

Таким образом, отмечалось в сообщении, около 900 британских военнослужащих будут патрулировать аэропорт Кабула.

 

Теги: #эвакуация #великобритания #афганистан #сроки
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