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07:34 20.08.2021

В Запорожской области в ДТП погибло 4 человека, из них 2 детей, еще 2 людей госпитализированы

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В Запорожской области в ДТП погибло 4 человека, из них 2 детей, еще 2 людей госпитализированы

В Запорожской области, на автодороге "Харьков-Симферополь" произошло ДТП, в котором погибло 4 человека, из них 2 детей, еще 2 человека госпитализированы, сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в пятницу.

"20 августа в 3 ч. 58 мин. между с. Высокое и с. Радостное Михайловского района на автодороге М-18 "Харьков-Симферополь" произошло столкновение двух легковых автомобилей с последующим возгоранием одного", - указано в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП погибли 4 человека, из них 2 детей (возраст до 8 лет), и травмированы 2 человека которых в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу.

От ГСЧС привлекалось 10 человек и 3 единицы техники.

Теги: #запорожская_область #дтп #смерть
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