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06:53 20.08.2021

Посольство США в Афганистане предупреждало Госдеп о скором захвате Кабула талибами - СМИ

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Посольство США в Афганистане предупреждало Госдеп о скором захвате Кабула талибами - СМИ

США-АФГАНИСТАН-ДИПЛОМАТЫ-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 

Вашингтон. 20 августа. ИНТЕРФАКС - Американские дипломаты в Афганистане еще в июле направили в Госдепартамент по специальному каналу документ, в котором предупредили, что после вывода иностранных войск Кабул перейдет под контроль движения "Талибан", сообщило издание The Wall Street Journal.

По полученным газетой сведениям, в секреторной телеграмме посольства, подписанной 13 июля и направленной по "каналу несогласия", содержались рекомендации о способах смягчения кризиса, предлагалось ускорить эвакуацию и вывезти дипломатов и других граждан, а также афганских союзников из страны до начала захвата власти талибами. Администрацию подвергли критике за то, что она откладывает решение этой проблемы.

Издание пишет, ссылаясь на источник, что Госдепартамент принял во внимание эти опасения.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что мнения дипломатов, которыми они поделились с госсекретарем Энтони Блинкеном по указанному каналу, были учтены при планировании действий администрации.

Теги: #сша #афганистан #предупреждение #дипломаты
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