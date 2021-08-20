События

06:39 20.08.2021

Путин и Меркель проведут переговоры в Москве, на повестке актуальные международные вопросы

2 мин читать
Путин и Меркель проведут переговоры в Москве, на повестке актуальные международные вопросы

Президент РФ Владимир Путин в пятницу в Москве встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель, это будет их первая личная встреча за последние три года.

В этот раз визит Меркель проходит на фоне завершения срока ее деятельности на посту канцлера ФРГ, парламентские выборы в Германии состоятся 26 сентября 2021 года, свою кандидатуру она не выдвигала.

Москву канцлер посетит перед поездкой в Киев, запланированной на 22 августа.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт ранее сообщил, что программа визита Меркель в Россию "очень плотная, сконцентрированная на общении с российским президентом".

Международная повестка переговоров лидеров России и Германии не обойдется без обсуждения ситуации в Афганистане, а двусторонняя - без обсуждения энергетических вопросов.

15 августа Талибы вошли в Кабул и заявили, что освободили Афганистан, а войну считают завершенной. До этого на фоне вывода войск США и их союзников из Афганистана талибы провели масштабное наступление на афганские правительственные силы. Президент страны Ашраф Гани бежал в ОАЭ.

Аналитики считают, что визит федерального канцлера Германии в Москву в значительной степени будет посвящён вопросам взаимодействия с Россией в сфере энергетики. "Безусловно, Путин и Меркель обсудят дальнейшее энергетическое сотрудничество после достройки "Северного потока - 2". Меркель ожидает от Путина заверений в том, что Россия не будет отключать газ Украине", - считает немецкий политический аналитик, научный директор Германо-российского форума Александр Рар.

В целом свой предстоящий визит в Россию Меркель хочет использовать для того, чтобы выглядеть объективной по украинской проблематике, полагает политолог. "Хорошо, что Меркель едет в Москву, а не только в Киев. Она хочет спасти своё детище - Минские соглашения", - сказал Рар "Интерфаксу".

Теги: #переговоры #россия #лидеры #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:55 19.08.2021
Премьер Баварии Зедер возложил ответственность на США за происходящее в Афганистане

Премьер Баварии Зедер возложил ответственность на США за происходящее в Афганистане

21:38 19.08.2021
Зеленский: пока "Северный поток – 2" не запущен, Украина будет активно защищать свои интересы

Зеленский: пока "Северный поток – 2" не запущен, Украина будет активно защищать свои интересы

00:09 19.08.2021
Байден и Меркель обсудили ситуацию в Афганистане

Байден и Меркель обсудили ситуацию в Афганистане

02:33 18.08.2021
Британские ВВС сообщили о сопровождении российского Су-24 над Черным морем

Британские ВВС сообщили о сопровождении российского Су-24 над Черным морем

19:43 17.08.2021
Меркель призвала извлечь уроки из событий в Афганистане

Меркель призвала извлечь уроки из событий в Афганистане

13:00 17.08.2021
Ситуация в аэропорту Кабула стала стабильнее, военные ФРГ охраняют подъезды к нему - глава МИД ФРГ

Ситуация в аэропорту Кабула стала стабильнее, военные ФРГ охраняют подъезды к нему - глава МИД ФРГ

10:33 17.08.2021
Немецкий борт смог вывезти в хаосе кабульского аэропорта только семерых человек

Немецкий борт смог вывезти в хаосе кабульского аэропорта только семерых человек

09:11 17.08.2021
Партия Меркель продолжает терять голоса избирателей - опрос

Партия Меркель продолжает терять голоса избирателей - опрос

06:52 17.08.2021
Глава МИД КНР: Китай и Россия должны укреплять взаимодействие для отстаивания своих интересов в Афганистане

Глава МИД КНР: Китай и Россия должны укреплять взаимодействие для отстаивания своих интересов в Афганистане

20:15 16.08.2021
Военный самолет Германии кружит над Кабулом, не может сесть из-за людей на ВПП - СМИ

Военный самолет Германии кружит над Кабулом, не может сесть из-за людей на ВПП - СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пентагон сообщил о 5 тыс. американских военных в аэропорту Кабула

Киевское метро изменит график работы 23-24 августа

В Украине усиливают контроль за соблюдением противоэпидемических мер

В центре Киева из-за репетиции парада снова ограничат движение транспорта

Украинские COVID-сертификаты будут действительны для поездок в ЕС с 20 августа – ЕК

ПОСЛЕДНЕЕ

Британия планирует 24 августа совершить последний рейс в Кабул в рамках эвакуации своих подданных и афганцев

В Запорожской области в ДТП погибло 4 человека, из них 2 детей, еще 2 людей госпитализированы

В Херсонской области во время купания исчезли отец и сын, мальчика нашли погибшим

20 августа: Какой сегодня праздник

Посольство США в Афганистане предупреждало Госдеп о скором захвате Кабула талибами - СМИ

Замдиректору КП "Спортивный комплекс" сообщено о подозрении в халатности с ущербом около 7 млн грн

Израиль нанес ракетный удар по Сирии, большинство ракет было сбито - СМИ

Авиация МВД примет участие в параде ко Дню независимости

Министры иностранных дел НАТО обсудят ситуацию в Афганистане

Ревакцинация от COVID-19 проводится в пунктах прививок на базе медучреждений

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА