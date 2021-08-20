Замдиректору КП "Спортивный комплекс" сообщено о подозрении в халатности с ущербом около 7 млн грн

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении заместителю директора коммунального предприятия "Спортивный комплекс" по факту служебной халатности, которая привела к расходованию городского бюджета в сумме более 6, 9 млн грн.

"В 2020 году должностным лицом от имени КП осуществлено закупку чиллеров и тепловых насосов якобы для выполнения работ по реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного в Днепровском районе города Киева", - сообщает пресс-служба ведомства в четверг.

Как установлено следствием, приобретение этого оборудования не предполагалось документацией для работ по реконструкции, это подтверждается выводами судебно-строительной экспертизы и проведенным осмотром с привлечением специалиста.

Отмечается, что предварительный размер убытков, причиненных бюджету Киева, составляет более 6, 9 млн гривен.

Как сообщается, ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.