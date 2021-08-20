Израиль нанес ракетный удар по Сирии, большинство ракет было сбито - СМИ

Средства ПВО Сирии сбили большинство израильских ракет, которые были пущены по пригородам Дамаска и Хомса из воздушного пространства Ливана, сообщили сирийское государственное телевидение информационное агентство САНА.

В сообщениях говорится, что Израиль "осуществил воздушную агрессию, выпустив ракеты со стороны юго-восточного Бейрута" в Ливане, целями были окрестности городов Дамаск и Хомс.

СМИ отметили, что средства ПВО "сбили большинство из них, результаты ударов в настоящее время проверяются".

В то же время, министр обороны Ливана Зейна Акар осудила нападение, заявив, что израильские ВВС "грубо нарушили воздушное пространство Ливана на малой высоте, вызвав состояние паники у населения".

По ее словам, вторжение израильских самолетов в воздушное пространство страны явилось нарушением резолюции 1701 Совета безопасности ООН по урегулированию ливанской войны 2006 года. Она сообщила, что направила жалобу в Организацию Объединенных Наций, в которой призвала ООН удержать Израиль от нанесения авиаударов по Сирии с использованием воздушного пространства Ливана.