События

05:32 20.08.2021

Израиль нанес ракетный удар по Сирии, большинство ракет было сбито - СМИ

1 мин читать
Израиль нанес ракетный удар по Сирии, большинство ракет было сбито - СМИ

Средства ПВО Сирии сбили большинство израильских ракет, которые были пущены по пригородам Дамаска и Хомса из воздушного пространства Ливана, сообщили сирийское государственное телевидение информационное агентство САНА.

В сообщениях говорится, что Израиль "осуществил воздушную агрессию, выпустив ракеты со стороны юго-восточного Бейрута" в Ливане, целями были окрестности городов Дамаск и Хомс.

СМИ отметили, что средства ПВО "сбили большинство из них, результаты ударов в настоящее время проверяются".

В то же время, министр обороны Ливана Зейна Акар осудила нападение, заявив, что израильские ВВС "грубо нарушили воздушное пространство Ливана на малой высоте, вызвав состояние паники у населения".

По ее словам, вторжение израильских самолетов в воздушное пространство страны явилось нарушением резолюции 1701 Совета безопасности ООН по урегулированию ливанской войны 2006 года. Она сообщила, что направила жалобу в Организацию Объединенных Наций, в которой призвала ООН удержать Израиль от нанесения авиаударов по Сирии с использованием воздушного пространства Ливана.

Теги: #сирия #ракеты #удар #израиль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:19 18.08.2021
Банковая давит на Кличко как на основного конкурента - заявление "УДАРа"

Банковая давит на Кличко как на основного конкурента - заявление "УДАРа"

20:53 12.08.2021
Строительство Мемориала памяти погибшим киевлянам - защитникам Украины находится на финальной стадии – Кличко

Строительство Мемориала памяти погибшим киевлянам - защитникам Украины находится на финальной стадии – Кличко

20:23 10.08.2021
Израиль поддерживает прямые контакты с Саудовской Аравией и другими странами региона для борьбы с Ираном - министр

Израиль поддерживает прямые контакты с Саудовской Аравией и другими странами региона для борьбы с Ираном - министр

17:59 10.08.2021
"УДАР Виталия Кличко" предлагает направить $2,7 млрд от МВФ на поддержку бизнеса, который больше всего пострадал из-за карантина

"УДАР Виталия Кличко" предлагает направить $2,7 млрд от МВФ на поддержку бизнеса, который больше всего пострадал из-за карантина

10:17 10.08.2021
Израиль выявил пиковое с февраля число инфицированных COVID-19, возможны новые ограничения

Израиль выявил пиковое с февраля число инфицированных COVID-19, возможны новые ограничения

15:07 09.08.2021
Новый посол Израиля предоставил копии верительных грамот в МИД Украины

Новый посол Израиля предоставил копии верительных грамот в МИД Украины

11:58 09.08.2021
Новый посол Израиля Бродский прибыл в Украину

Новый посол Израиля Бродский прибыл в Украину

08:42 07.08.2021
Ракетные обстрелы боевиками "Хезболлы" израильской территории угрожают суверенитету Ливана

Ракетные обстрелы боевиками "Хезболлы" израильской территории угрожают суверенитету Ливана

07:01 07.08.2021
Израильские военные атаковали объекты движения ХАМАС в секторе Газа

Израильские военные атаковали объекты движения ХАМАС в секторе Газа

23:07 06.08.2021
Министры обороны США и Израиля обсудили инцидент с танкером Mercer Street

Министры обороны США и Израиля обсудили инцидент с танкером Mercer Street

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пентагон сообщил о 5 тыс. американских военных в аэропорту Кабула

Киевское метро изменит график работы 23-24 августа

В Украине усиливают контроль за соблюдением противоэпидемических мер

В центре Киева из-за репетиции парада снова ограничат движение транспорта

Украинские COVID-сертификаты будут действительны для поездок в ЕС с 20 августа – ЕК

ПОСЛЕДНЕЕ

Замдиректору КП "Спортивный комплекс" сообщено о подозрении в халатности с ущербом около 7 млн грн

Авиация МВД примет участие в параде ко Дню независимости

Министры иностранных дел НАТО обсудят ситуацию в Афганистане

Ревакцинация от COVID-19 проводится в пунктах прививок на базе медучреждений

Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" примет участие в параде ко Дню независимости

Премьер Баварии Зедер возложил ответственность на США за происходящее в Афганистане

Зеленский принял верительные грамоты у послов Ирландии, Нигерии, Кореи и Армении

В ЮНЕСКО призывают защитить культурное наследие и работников культуры в Афганистане

Зеленский считает коррупцию не главной причиной для отказа Украине от вступления в НАТО

Польша обвинила Минск в создании гуманитарного кризиса на границе со странами ЕС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА