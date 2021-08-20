Авиация МВД примет участие в параде ко Дню независимости

Самолеты и вертолеты системы Министерства внутренних дел пролетят над Крещатиком во время воздушного парада на День независимости Украины, сообщило МВД на Телеграм канале.

"Особенностью юбилейного воздушного парада станет одновременное участие авиации Воздушных сил Сухопутных войск, ВМС, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС, ГП "Антонов" и государств-партнеров", - указано в сообщении.

Отмечается, что к авиационной составляющей будет привлечено шесть вертолетов EC-225LP, соответственно по три - от Нацгвардии и ГСЧС, и три - H-145 от Нацполиции. А также один - Ан-32П ГПСУ, два - Ан-72 Нацгвардии и два - DA-42 ГПСУ.

"Киевляне и гости столицы могли наблюдать тренировки авиационных подразделений", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия", спроектированный и построенный на ГП "Антонов" и входящий в состав Укроборонпрома, примет участие в военном параде ко Дню независимости Украины.