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03:12 20.08.2021

Министры иностранных дел НАТО обсудят ситуацию в Афганистане

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Министры иностранных дел НАТО обсудят ситуацию в Афганистане

В связи с развитием событий в Афганистане после вывода войск США и военных контингентов стран-союзниц по НАТО и захвата страны движением "Талибан" генсек альянса Йенс Столтенберг созвал онлайн совещание глав МИД стран организации.

"Я созвал внеочередное виртуальное совещание министров иностранных дел НАТО в эту пятницу, 20 августа, чтобы продолжить нашу тесную координацию и обсудить наш общий подход к Афганистану", - сообщил Столтенберг в среду.

Накануне этой министерской видеоконференции он совещался с главами Еврокомиссии и Евросовета. "Беседовал с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем о ситуации в Афганистане. НАТО продолжает тесно сотрудничать с ЕС и остальным международным сообществом для координации и облегчения эвакуации", - написал генсек альянса в твиттере.

На брифинге 17 августа Столтенберг заявил, что "Талибан" должен облегчать безопасный выезд всех тех, кто выразил желание уехать (из Афганистана - ИФ), аэропорт, а также дороги и КПП должны быть открытыми".

Он добавил, что НАТО сохраняет приверженность завершению эвакуации людей из Кабула, включая афганцев, помогавших и работавших с вооруженными силами НАТО, как можно скорее.

По его словам, "крах" Афганистана произошел быстрее, чем этого ожидали в Североатлантическом альянсе, но ответственность за это лежит в основном на политическом руководстве страны.

"В последние недели мы наблюдали политический и военный крах, который произошел с такой скоростью, которую мы не могли ожидать", - сказал глава НАТО.

"Некоторые части афганских сил безопасности отважно сражались, но они не были способны обеспечить безопасность в стране, потому что, в конечном счете, афганское политическое руководство не смогло противостоять", - отметил Столтенберг.

Вместе с тем он считает, что альянсу и его партнерам за время пребывания в Афганистане удалось изменить эту страну.

"Благодаря нашему военному присутствию и поддержке международного сообщества, новое поколение мужчин и женщин выросло в новом Афганистане с возможностью получать образование, принимать участие в политических процессах, управлять собственным бизнесом и получать удовольствие от динамичных СМИ", - заявил Столтенберг.

"Сегодняшний Афганистан сильно отличается от того Афганистана, который был в 2001 году", - продолжил он.

По его мнению, принятое несколько месяцев назад решение союзников по НАТО последовать примеру США о выводе войск из Афганистана было логичным. "Когда США решили вывести свои силы, то естественным было для всех остальных союзников по НАТО поступить так же", - считает глава альянса.

Он отметил, что общее решение о выводе военных принималось, в том числе, совместно с европейскими странами, и тогда "мы осознавали риски".

При этом Столтенберг заверил, что НАТО "будет продолжать работать для того, чтобы стабилизировать обстановку в Афганистане, ввиду многих причин, в том числе с целью предотвратить потоки беженцев в Европу".

Генеральный секретарь НАТО также призвал создать в Афганистане инклюзивное правительство. "Нам нужно увидеть мирную передачу власти, и нам нужно инклюзивное правительство в Афганистане, которое будет уважать основные права человека", - заявил он, добавив, что в этом случае поддерживать "какого-то рода отношения" с Афганистаном будет гораздо проще.

Столтенберг полагает, что, несмотря на завершение военного присутствия НАТО в Афганистане, международное сообщество может продолжить играть важную роль в развитии страны, предоставлять гуманитарную помощь и защищать основные права афганцев.

В настоящее время движение "Талибан", согласно сообщениям СМИ, установило контроль над всей территорией Афганистана, за исключением аэропорта в Кабуле. Аэропорт используется для эвакуации иностранцев, находящихся в стране, а также афганцев, получивших убежище за рубежом. Безопасность в аэропорту обеспечивают американские военные.

Теги: #афганистан #совещание #нато #мид
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