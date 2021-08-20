Ревакцинация от COVID-19 проводится в пунктах прививок на базе медучреждений

Ревакцинация от COVID-19 всеми вакцинами, сертифицированными в Украине, проводится в пунктах прививок на базе лечебных учреждений столицы, сообщила пресс-служба Киевгорадминистрации.

Он отметил, что на сегодня в столице сделано 1 168 350 прививок. Первую дозу получили 728 777 горожан, а две дозы - 439 573, сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник на своей странице в Facebook.

"Сегодня столица полностью обеспечена вакцинами от COVID-19. Их достаточно для проведения как первичной вакцинации, так и для ревакцинации. Для того, чтобы получить повторную дозу вакцины, не ждите звонка и личное приглашение. Через определенный срок запишитесь к своему семейному врачу или в любое удобное медучреждение, где проводится вакцинация", - призвал Поворозник и

Он также объяснил через сколько времени нужно ревакцинироваться. Согласно инструкции использования вакцины сроки ревакцинации такие: Pfizer-BioNTech - 21-28 дней, CoronaVac / Sinovac Biotech - 14-28 дней, Spikevax Moderna - 28 дней, AstraZeneca - 4-12 недель.

"Если срок ревакцинации уже близко, а вас так и не пригласили на процедуру - не медлите. Это именно тот момент, когда ваша инициатива приветствуется. Запишитесь на вторую прививку самостоятельно", - подчеркнул Поворозник.

Ранее сообщалось, что в столице вакцинироваться можно в 22 центрах массовой вакцинации: в Центре вакцинации против COVID-19, созданном на базе Международного выставочного центра, а также в 21 минивакцинальном центре в каждом районе, которые работают на выходных. Кроме того, вакцинироваться можно в кабинетах прививок в медучреждениях здравоохранения первичного звена. Также, с 19 по 24 августа в столице будут работать мобильные пункты вакцинации от COVID-19.