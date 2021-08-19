Премьер Баварии Зедер возложил ответственность на США за происходящее в Афганистане

Премьер-министр Баварии, лидер второй по значимости партии правящего блока, баварского Христианско-социального союза Маркус Зедер возложил на США ответственность за события в Афганистане, сообщает агентство Associated Press.

"Соединенные Штаты Америки несут основную ответственность за сложившуюся ситуацию. Из-за своего решения покинуть Афганистан, отчасти слишком поспешного, они несут основную ответственность", - сказал он.

По словам Зедера, США уже предоставили гарантии безопасности для эвакуации иностранцев и местного персонала из Кабула. Поэтому, считает он, США должны поступить аналогичным образом, "когда дело доходит до оказания финансовой поддержки соседним странам", и при необходимости приема людей.

"Необходимо обеспечить отсутствие неконтролируемого передвижения людей", - сказал он.