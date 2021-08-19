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23:24 19.08.2021

Зеленский принял верительные грамоты у послов Ирландии, Нигерии, Кореи и Армении

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Зеленский принял верительные грамоты у послов Ирландии, Нигерии, Кореи и Армении

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов Ирландии, Федеративной Республики Нигерия, Республики Корея и Республики Армения, сообщила пресс-служба главы государства в четверг.

В частности, Зеленский поздравил посла Ирландии Тересу Гили с началом миссии и отметил, что ко Дню независимости Украины Ирландия открыла свое первое посольство в Киеве.

Отмечается, что во время разговора с послом Нигерии Шиной Фатай Алеге, президент подчеркнул важность активизации политического диалога и необходимости расширения взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества с этой африканской страной. Зеленский отдельно отметил активное сотрудничество между государствами в области образования и вклад Украины в профессиональную подготовку нигерийских специалистов.

Как сообщается, в разговоре с новым послом Южной Кореи Ким Хьонг Те глава государства подчеркнул важность включения Украины в перечень приоритетных стран с высоким потенциалом для экономического и дипломатического сотрудничества с Республикой Корея.

"Это решение, а также включение нашего государства в программу Официальной помощи развитию на 2021-2025 годы будет способствовать реализации мощного потенциала двусторонних отношений", - убежден президент Украины.

Также были обсуждены пути дальнейшей активизации политического диалога, усиления экономической составляющей двусторонних отношений, вопросы открытия важных инвестиционных проектов, в том числе в области инфраструктуры.

Общаясь с новым послом Армении Владимиром Карапетяном, Зеленский отметил настроенность на развитие двустороннего сотрудничества, в частности в торгово-экономической сфере.

Теги: #зеленский #послы #дипломатия
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