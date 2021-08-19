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23:01 19.08.2021

В ЮНЕСКО призывают защитить культурное наследие и работников культуры в Афганистане

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В ЮНЕСКО призывают защитить культурное наследие и работников культуры в Афганистане

В ЮНЕСКО призвали защитить культурное наследие и работников культуры в Афганистане после захвата власти над страной движением "Талибан", говорится в заявлении генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле, распространенном в четверг.

В частности, Азуле "призвала к сохранению культурного наследия Афганистана в его разнообразии при полном соблюдении норм международного права, а также к принятию всех необходимых мер предосторожности чтобы пощадить и защитить культурное наследие от ущерба и разграбления", отмечается в заявлении, размещенном на сайте организации.

В ЮНЕСКО сообщили, что пристально следят за ситуацией в стране и готовы приложить все возможные усилия для защиты бесценного культурного наследия Афганистана. Организация подчеркнула важность обеспечения безопасной рабочей среды для художников и специалистов в области культурного наследия в стране.

В организации отметили особую историческую и культурную ценность таких мест, как исторические районы города Герат, Джамский Минарет и постройки в Бамианской долине, являющиеся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, а также музеи, в том числе Национальный музей в Кабуле.

Обеспокоенность организации связана с уничтожением талибами Бамианских статуй Будды в 2001 году. Тогда лидер организации мулла Мохаммед Омар заявил, что статуи являются языческими идолами и подлежат уничтожению. В 2003 году многие исторические постройки, находящиеся в Бамианской долине, были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Теги: #позиция #юнеско #афганистан
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