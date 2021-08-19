Зеленский: пока "Северный поток – 2" не запущен, Украина будет активно защищать свои интересы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до тех пор, пока "Северный поток – 2" не запущен, Украина будет активно вести переговоры для защиты своих интересов, сообщила пресс-служба президента в четверг.

"Одно дело - построить газопровод, а другое - запустить его, на это нужно время. Необходимо соблюдать нормы международного права и международных энергетических стандартов… Мы используем время для защиты собственных интересов", - рассказал Зеленский в интервью журналистам Washington Post, Liberation, Funke Media, "Новое время" и "Новая газета".

Глава государства отметил, что тема "Северного потока – 2" - среди приоритетных в повестке дня его встречи с президентом США Джозефом Байденом в Вашингтоне.

По его словам, даже после окончания строительства этого трубопровода есть вероятность, что он не заработает.

Президент отметил, что Украина потеряет от прекращения транзита газа через свою территорию около 2 млрд долл. в год. Кроме того, может произойти рост цен на газ для украинских потребителей, поскольку украинским трубопроводом будет транспортироваться меньше топлива.

Отмечается, что глава государства считает "Северный поток – 2" оружием, ведь "в современном мире не обязательно покупать пулеметы, чтобы нанести ущерб стране. Достаточно использовать экономические инструменты".

Как сообщалось, Зеленский предполагает, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель после визита в Россию может прибыть в Киев с некоторыми гарантиями энергетической безопасности для Украины.