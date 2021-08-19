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21:15 19.08.2021

В СБ ООН обеспокоены экспансией ИГ в Африке

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В СБ ООН обеспокоены экспансией ИГ в Африке

В Совете Безопасности ООН в четверг выразили обеспокоенность в связи с экспансией террористической группировки ИГ в регионах Африки, а также в связи с широким применением террористами информационных технологий для финансирования деятельности.

"Члены Совета Безопасности ООН выразили обеспокоенность в связи с вызывающей тревогу экспансией ИГИЛ во многих регионах, в том числе в Африке, и признали, что растущее влияние ИГИЛ в Африке может представлять далеко идущие последствия для мира, безопасности и стабильности в регионе", - говорится в заявлении по итогам брифинга в СБ ООН.

Они также "выразили сожаление по поводу непрекращающихся нападений на гражданских лиц, города и военные лагеря членов региональных филиалов" в Африке.

Также члены Совбеза ООН выразили обеспокоенность по поводу все более широкого использования террористами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), в частности в финансовой сфере. Они подчеркнули важность международного сотрудничества, чтобы предотвращать и противодействовать использованию ИКТ в террористических целях. Они призвали государства "наращивать потенциал своих систем финансового надзора и регулирования, чтобы лишить ИГИЛ и тех, кто его финансирует, возможности использовать и привлекать средства, в том числе путем сотрудничества с частным сектором.

Теги: #заявление #африка #оон #терроризм
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