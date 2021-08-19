Талибы разыскивают помогавших американским и британским силам афганцев – СМИ

Боевики движения "Талибан" активизировали розыск тех, кто оказывал помощь американским и британским силам в Афганистане, сообщает газета The New York Times со ссылкой на попавший в ее распоряжение документ ООН.

По данным газеты, у талибов имеется список лиц, которых они разыскиваются для "допроса и наказания".

Издание отмечает, что боевики "арестовывают и/или угрожают убийством или арестом членов семей определенных лиц, если они сами не сдадутся "Талибану".

Между тем, ранее представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид заявил, что все афганцы, которые сотрудничали в Афганистане с США и их союзниками, будут амнистированы, призвал их не покидать страну.

В настоящее время движение "Талибан", согласно сообщениям СМИ, установило контроль на всей территории Афганистана, за исключением аэропорта в Кабуле. Аэропорт используется для эвакуации иностранцев, а также афганцев, получивших убежище за рубежом.