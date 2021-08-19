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19:32 19.08.2021

Карантинные ограничения нужно распространять не на регионы с высокой заболеваемостью, а на не вакцинированных граждан – эксперты

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Карантинные ограничения нужно распространять не на регионы с высокой заболеваемостью, а на не вакцинированных граждан – эксперты

Возможные карантинные ограничения, связанные с ростом заболеваемости COVID-19, нужно распространять не на регионы с высокой заболеваемостью, а на не вакцинированных граждан, считают эксперты Центра экономической стратегии (ЦЭС) и Украинского центра здравоохранения (УЦЗ).

"Модель, предложенная ЦЭС и УЦЗ, предусматривает, что привычные карантинные ограничения распространяются не просто на регионы с высоким уровнем распространения инфекции, но лишь на не вакцинированных граждан. Согласно рекомендациям, COVID-сертификаты позволят не ограничивать активность для предприятий и отдельных граждан", - сообщается в пресс-релизе экспертных центров по итогам презентации документа в четверг.

"Например, в образовании. Все слышали о требовании иметь 80% вакцинированных сотрудников в учебных заведениях. Но речь идет только о "желтом" уровне эпидопасности, на "красном" уровне в соответствии с действующим законодательством учебные заведения закрываются. Мы предлагаем, чтобы они не закрывались при условии, что персонал вакцинирован на 80%, и этого достаточно для детских садов и начальной школы. А для колледжей и университетов должны быть вакцинированы и студенты", - считает соучредитель УЦЗ Павел Ковтонюк.

Он подчеркнул, что для введения такой возможности необходимо разрешить вакцинацию с 15 лет.

"Мы очень надеемся, что внутренние COVID-сертификаты для всех основных операционных систем смартфонов будут введены в эксплуатацию как можно скорее. То, что я вижу на своем телефоне во внутреннем сертификате - очень простой инструмент для администратора торгового центра, магазина или заведения общественного питания. Там есть фотография, подтверждение того, что это свидетельство вакцинации, и в большинстве случаев этого будет достаточно", - сказал исполнительный директор ЦЭС Глеб Вышлинский, комментируя возможность организации работы ТРЦ,, общепита и прочих объектов массового посещения.

Авторы документа уверены, что их рекомендации не вводят дополнительные ограничения.

"Наоборот, мы предлагаем снять ограничения. Если правительство примет во внимание эти рекомендации, ограничений во время карантина будет меньше. В то же время, сейчас, пока нет вспышки, нет необходимости в усиленных ограничениях, как сейчас. Я настоятельно рекомендую всем вакцинироваться, а правительству ввести систему, в которой вакцинированный человек чувствует, что пандемия имеет на него меньшее влияние", - подчеркнул Ковтонюк.

Теги: #карантин #вакцинация #коронавирус
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