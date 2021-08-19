В Киеве презентовали онлайн-курс о Крыме и крымских татарах

В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко состоялась презентация онлайн-курса "Qırım: Крым - это мы", созданного преподавателями, ведущими научными работниками, общественными и государственными деятелями для украинской платформы массовых онлайн-курсов Prometheus.

"Курс, разработанный университетом в рамках сотрудничества с Prometheus и коллегами, - это очень важно, потому что это тот ресурс, тот материал, который будет доступен для жителей временно оккупированных территорий в том числе, чтобы они посмотрели на то, что Украина не забывает, помнит, что Украина работает ради деоккупации", - сказал постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич на презентации курса в Киеве в четверг.

По его словам, это также бесценный ресурс для молодежи Украины.

"Наша молодежь, смотря на карту Украины, должна понимать, что Автономная республика Крым, город Севастополь - это такие же регионы Украины, как и любые другие. Да, они сейчас временно оккупированы, но они не зря на этой карте обозначаются, не зря это признает весь цивилизованный мир, все международное сообщество", - подчеркнул Кориневич.

В свою очередь заместитель генерального директора Украинского института Алим Алиев указал, что данный онлайн-курс является, по его мнению, первым системным онлайн-курсом о Крыме и крымских татарах для украинцев.

"Курс, который презентуем здесь, это переосмысление роли, места Крыма и крымских татар в контексте современной украинской политической нации", - пояснил он.

Курс "Qırım: Крым - это мы" является бесплатным и будет доступен с 10 сентября. Регистрация уже началась на платформе Prometheus по ссылке https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+QIRIM101+2021_T2/about

На онлайн курсе можно будет узнать об общей истории, географии, экономике и политико-правовых традициях Крыма, научиться основам крымскотатарского языка, ознакомиться с особенностями идентичности крымских татар, сформировать собственную точку зрения на один из самых болезненных вопросов настоящего. Курс состоит из четырех модулей. В частности, модуль "пространство" - это вступление в Крымские студии через язык, географию, экономику, историю, культурную идентичность и воспоминания. Модуль "культура" посвящен быту, культурным маркерам и праву. Модуль "мифы" развеет мифы о религии, экономике и истории. На модуле "стратегия" можно будет узнать о том, что делает Украина для реинтеграции Крыма.

Курс рассчитан на четыре недели, около одного часа видео лекций на каждой неделе.

Среди авторов курса журналист и правозащитник Алим Алиев, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, депутат Верховной Рады и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич, актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев, кинорежиссер Олег Сенцов, ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Бугров.