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18:51 19.08.2021

Ляшко заявил об активном распространении коронавируса штамма "Дельта" в Украине

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Ляшко заявил об активном распространении коронавируса штамма "Дельта" в Украине

Штамм коронавируса "Дельта" всё активнее распространяется в Украине, количество новых случае заражения растет и уже осенью ожидается новая волна заболеваемости, считает министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Единственный способ уберечь себя и близких от тяжелых последствий коронавирусной болезни, а также поддержать наших медиков, которые продолжают спасать жизни, - это прививаться от COVID-19", - написал Ляшко в Фейсбуке в четверг.

Он отметил, что в Минздраве понимают, что лето подходит к концу, впереди ожидаются праздничные выходные, которые хочется использовать для поездок к родным и отдыха.

"Поэтому, если вы собираетесь в отпуск, сделайте прививки уже сейчас, не откладывайте вакцинацию на потом. Защитите себя вовремя! Если прививались первой дозой, не забудьте сделать вторую, не откладывайте на "после праздников"! Вакцины достаточно, центры и пункты прививок работают в каждом уголке Украины, даже в выходные дни", - подчеркнул Ляшко.

Он отметил, что времени для того, чтобы защититься от болезни, осталось "мало".

"Времени, чтобы защититься уже мало, поэтому не медлите! Только вместе мы можем победить COVID-19 и вернуться к привычной жизни", - резюмировал Ляшко.

Теги: #covid_19 #штамм #дельта
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