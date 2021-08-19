Пентагон сообщил о 5 тыс. американских военных в аэропорту Кабула

В аэропорту Кабула на данный момент находятся более 5,2 тыс. американских военнослужащих, заявил генерал Хэнк Тейлор, отвечающий в Пентагоне за логистические операции.

"На данный момент в Кабуле находится более 5,2 тыс. американских военных. Аэропорт Кабула находится в безопасности и открыт для полетов", - сообщил генерал на пресс-конференции в четверг.

Генерал добавил, что за последние 24 часа в Кабул прибыли 13 самолетов C-17 с дополнительными военнослужащими и оборудованием. 12 самолетов C-17 покинули Афганистан с 2 тыс. пассажиров на борту.

Накануне представитель Пентагона Джон Кирби сообщал, что в аэропорту Кабула находятся около 4,5 тыс. американских военных.

Раннее генерал Тейлор отмечал, что столкновений" с "талибами" на фоне эвакуации из Афганистана не происходит.