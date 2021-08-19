Российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала текущих суток, 19 августа, 6 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

В направлении Новоалександровки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия. Под Крымским применялись минометы калибра 120 мм, в районе Нью-Йорка – станковые противотанковые гранатометы.

Вблизи Невельского наемники применили станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие, под Красногоровкой – станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате обстрела один военнослужащий получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.

Подразделения ОС открывали огонь в ответ.