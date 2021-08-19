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18:00 19.08.2021

Зеленский: Членство в НАТО обеспечит Украине защиту от нового наступления РФ

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Зеленский: Членство в НАТО обеспечит Украине защиту от нового наступления РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что членство в НАТО обеспечит Украине защиту от нового наступления России, пишет The Washington Post, ссылаясь на интервью главы государства.

"Очень популярно обвинять Украину в коррупции, и это не значит, что я придерживаюсь этих взглядов. Только с тех пор как стал президентом, меня всегда это оскорбляло. Потому что знаете что? Ни одна страна не свободна от коррупции", - сказал Зеленский в интервью The Washington Post и четырем другим СМИ.

Зеленский предупредил, что наращивание сил продолжается, поскольку Россия оставила некоторое оборудование возле границы с Украиной и может быстро увеличить присутствие там своих войск "в любой момент".

По словам главы государства, неопределенность относительно вступления Украины в НАТО является "сигналом для других стран, что вам здесь не рады, а Россия уже не за горами, усиливая свое влияние".

Теги: #зеленский #нато
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