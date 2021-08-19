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17:56 19.08.2021

Столичный ТРЦ Respublika Park откроется 26 октября

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Столичный ТРЦ Respublika Park откроется 26 октября

ТРЦ Respublika Park по ул.Большая Кольцевая дорога, 1, в Киеве откроется 26 октября 2021 года, якорные арендаторы уже проводят ремонтные работы, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" СЕО ТРЦ Respublika Park Юлия Счастливая.

"Мы открываемся в преддверии "черной пятницы", в высокий сезон", – сообщила она.

По словам Счастливой, арендные договоры подписаны на 74% площадей ТРЦ, все якорные арендаторы уже вышли на ремонтные работы. При этом СЕО призвала их открыться одновременно.

Ранее открытие ТРЦ планировалось в четвертом квартале 2021 года.

ТРЦ Respublika Park – один из крупнейших ТРЦ Киева, общая площадь которого составляет 300 тыс. кв. м, арендная 135 тыс. кв. м. Среди арендаторов Respublika Park: тематический парк семейных развлечений Neopolis (10 тыс. кв. м), более 500 магазинов известных международных и локальных брендов, кинотеатр и около 50 ресторанов, общая площадь зоны еды – 9 240 кв. м.

Ввод в эксплуатацию ТРЦ Respublika, строительство которого было начато весной 2012 года на Кольцевой дороге 1, 1-а, 1-в Киеве, планировался в четвертом квартале 2014 года, позднее был перенесен на март 2015 года. Реализация этого проекта была приостановлена в 2015 году.

Теги: #дата #respublika_park #открытие
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