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17:40 19.08.2021

Израиль заинтересован в участии в проекте по орошению земель на юге Украины - Посольство Украины

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Израиль заинтересован в участии в проекте по орошению земель на юге Украины - Посольство Украины

Текущее состояние украинского-израильских отношений в торгово-экономической сфере и заинтересованность израильского бизнеса в проекте по орошению земель на юге Украины стали предметом встречи посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука с Министром сельского хозяйства и развития сельских территорий Израиля, Министром развития периферии, Негева и Галилеи Одедом Форером. Об этом сообщается на странице Посольства Украины в соцсети Facebook.

«Во время встречи стороны обсудили текущее состояние украинского-израильских отношений в торгово-экономической сфере. Посол подчеркнул, что Украина рассматривает сотрудничество с Израилем в аграрной сфере в качестве приоритетного направления украинского-израильских отношений», - говорится в сообщении.

Собеседники отметили важность дальнейшей имплементации двустороннего межправительственного Соглашения о свободной торговле, которое вступило в силу 1 января для увеличения товарооборота между странами в условиях пандемии.

«Израильская сторона проинформирована о намерениях украинского правительства начать национальный проект орошения земель общей площадью более 2 млрд. га в южных регионах Украины (Одесской, Херсонской, Николаевской областях) и приглашена к участию в этом проекте. Министр отметил, что такой проект представляет значительный интерес для израильского бизнеса и предложил рассмотреть возможность участия в нем Израиля в рамках действующей двустороннего соглашения о сотрудничестве в области сельского хозяйства», - подчеркивает Посольство.

Стороны также обсудили перспективы привлечения израильских инвестиций в молочное производство и животноводство, возможность сотрудничества в строительстве и модернизации крупных молочных ферм в Украине.

«О.Форер выразил готовность посетить Украину во главе израильской бизнес делегации в октябре-ноябре этого года, в случае если ситуация с заболеваемостью COVID-19 в обеих странах существенно не ухудшится», - отмечается в сообщении.

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Интерфакс-Украина
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