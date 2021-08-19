Бывший замдиректора "Киевского института земельных отношений" подозревается в растрате 33 млн грн

Соломенская окружная прокуратура Киева в четверг, 19 августа, по итогам проведенных следственных действий сообщила о подозрении бывшему заместителю директора КП "Киевский институт земельных отношений" и директору компании-поставщика по факту растраты 33 млн грн на закупках программного обеспечения, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Следствием установлено, что коммунальное предприятие "Киевский институт земельных отношений" заключило с обществом договор поставки аппаратно-программного комплекса для развертывания и функционирования автоматизированной информационной системы учета и управления земельными ресурсами территориальной громады и договор купли программного обеспечения для работы с графикой на общую сумму около 43 млн грн. В дальнейшем директор общества поставил коммунальному предприятию это оборудование по завышенной стоимости, а должностные лица коммунального предприятия, ненадлежаще исполняя свои служебные обязанности, приняли товар согласно акту приема-передачи и провели расчет с продавцом", - указывается в сообщении.

Согласно выводам экспертизы, стоимость поставленного товара и программного обеспечения была завышена на сумму в почти 33 млн грн.

Бывшему замдиректора "Киевского института земельных отношений" сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (ненадлежащее выполнение служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины, а директору компании-поставщика – по ч. 5 ст. 191 (растрата и присвоение средств местного бюджета в особо крупных размерах) УК Украины.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проведены прокуратурой совместно с СО Соломенского УП ГУНП в г. Киеве при оперативном сопровождения Управления противодействия киберпреступности в г. Киеве Департамента киберполиции НПУ.