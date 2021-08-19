События

16:32 19.08.2021

Бывший замдиректора "Киевского института земельных отношений" подозревается в растрате 33 млн грн

2 мин читать
Бывший замдиректора "Киевского института земельных отношений" подозревается в растрате 33 млн грн

Соломенская окружная прокуратура Киева в четверг, 19 августа, по итогам проведенных следственных действий сообщила о подозрении бывшему заместителю директора КП "Киевский институт земельных отношений" и директору компании-поставщика по факту растраты 33 млн грн на закупках программного обеспечения, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Следствием установлено, что коммунальное предприятие "Киевский институт земельных отношений" заключило с обществом договор поставки аппаратно-программного комплекса для развертывания и функционирования автоматизированной информационной системы учета и управления земельными ресурсами территориальной громады и договор купли программного обеспечения для работы с графикой на общую сумму около 43 млн грн. В дальнейшем директор общества поставил коммунальному предприятию это оборудование по завышенной стоимости, а должностные лица коммунального предприятия, ненадлежаще исполняя свои служебные обязанности, приняли товар согласно акту приема-передачи и провели расчет с продавцом", - указывается в сообщении.

Согласно выводам экспертизы, стоимость поставленного товара и программного обеспечения была завышена на сумму в почти 33 млн грн.

Бывшему замдиректора "Киевского института земельных отношений" сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (ненадлежащее выполнение служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины, а директору компании-поставщика – по ч. 5 ст. 191 (растрата и присвоение средств местного бюджета в особо крупных размерах) УК Украины.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проведены прокуратурой совместно с СО Соломенского УП ГУНП в г. Киеве при оперативном сопровождения Управления противодействия киберпреступности в г. Киеве Департамента киберполиции НПУ.

Теги: #растрата #институт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:23 10.08.2021
Суд оправдал экс-начальника Харьковского университета Воздушных сил Алимпиева - адвокат

Суд оправдал экс-начальника Харьковского университета Воздушных сил Алимпиева - адвокат

17:30 28.07.2021
СБУ разоблачила крупную растрату бюджетных средств в ГПЗКУ

СБУ разоблачила крупную растрату бюджетных средств в ГПЗКУ

10:31 22.07.2021
Уханьский институт вирусологии отрицает, что до конца декабря 2019 года изучал коронавирус или хранил его

Уханьский институт вирусологии отрицает, что до конца декабря 2019 года изучал коронавирус или хранил его

09:58 18.07.2021
Украинский институт дипломатии планирует провести двусторонний культурный сезон между Великобританией и Украиной в 2022 году

Украинский институт дипломатии планирует провести двусторонний культурный сезон между Великобританией и Украиной в 2022 году

20:08 02.07.2021
Главный тренер сборной Украины по спортивной гимнастике подозревается в растрате – прокуратура

Главный тренер сборной Украины по спортивной гимнастике подозревается в растрате – прокуратура

18:43 10.06.2021
Экс-сотрудница института биотехнологий в Киеве хранила дома в холодильнике опасные штаммы птичьего вируса

Экс-сотрудница института биотехнологий в Киеве хранила дома в холодильнике опасные штаммы птичьего вируса

15:00 21.05.2021
Должностные лица подрядчика, строившего казармы на Полтавщине и Житомирщине, подозреваются в растрате 20 млн грн

Должностные лица подрядчика, строившего казармы на Полтавщине и Житомирщине, подозреваются в растрате 20 млн грн

14:01 19.05.2021
Кабмин создал Киевский институт Нацгвардии Украины

Кабмин создал Киевский институт Нацгвардии Украины

14:10 13.05.2021
Прокуратура сообщила экс-первому замглавы правления банка "Аркада" о подозрении в растрате 22 млн грн

Прокуратура сообщила экс-первому замглавы правления банка "Аркада" о подозрении в растрате 22 млн грн

11:58 30.04.2021
Правоохранители сообщили двум руководителям завода "АТЕК" о подозрении в растрате более 162 млн грн

Правоохранители сообщили двум руководителям завода "АТЕК" о подозрении в растрате более 162 млн грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Киевское метро изменит график работы 23-24 августа

В Украине усиливают контроль за соблюдением противоэпидемических мер

В центре Киева из-за репетиции парада снова ограничат движение транспорта

Украинские COVID-сертификаты будут действительны для поездок в ЕС с 20 августа – ЕК

Еврокомиссия приняла решение о взаимном признании цифровых COVID-сертификатов, выданных Украиной и ЕС

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Зеленский: Членство в НАТО обеспечит Украине защиту от нового наступления РФ

Столичный ТРЦ Respublika Park откроется 26 октября

Израиль заинтересован в участии в проекте по орошению земель на юге Украины - Посольство Украины

Великобритания передала Украине исследовательский ледокол "Джеймс Кларк Росс"

Байден с супругой привьются третьей дозой вакцины от COVID-19

Ryanair будет отказывать в посадке пассажирам с выданными поисковиком авиабилетов Kiwi посадочными талонами

Киевское метро изменит график работы 23-24 августа

Допуск в ТРЦ при карантине только вакцинированных посетителей или сдавших на месте экспресс-тест маловероятен – мнение

В Украине усиливают контроль за соблюдением противоэпидемических мер

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА