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16:29 19.08.2021

В Украине усиливают контроль за соблюдением противоэпидемических мер

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В Украине усиливают контроль за соблюдением противоэпидемических мер

Во всех регионах Украины усилят контроль за соблюдением противоэпидемических мер для сдерживания распространения COVID-19, сообщается на сайте Министерства здравоохранения в четверг.

Соответствующее письмо Минздрав направил председателям областных и Киевской городской государственных администраций, руководителям областных структурных подразделений по вопросам здравоохранения, Национальной полиции, Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Сейчас ситуация с коронавирусной болезнью в Украине контролируется, но мы видим тенденцию к росту и должны понимать, что не время расслабляться. Победить эпидемию можно, только прилагая совместные усилия", - прокомментировал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Ведомство отметило, что граждане должны соблюдать противоэпидемические ограничения, в частности носить маски, соблюдать физическую дистанцию, требования по количеству пассажиров в общественном транспорте, а лица, которые подлежат режиму самоизоляции, должны соблюдать и эту меру.

Теги: #covid_19 #контроль #меры
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