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16:33 19.08.2021

Допуск в ТРЦ при карантине только вакцинированных посетителей или сдавших на месте экспресс-тест маловероятен – мнение

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Допуск в ТРЦ при карантине только вакцинированных посетителей или сдавших на месте экспресс-тест маловероятен – мнение

Возможность допуска в торгово-развлекательные центры (ТРЦ) в условиях возможного усиления карантинных ограничений из-за COVID-19 только вакцинированных или сдавших на месте экспресс-тест посетителей выглядит маловероятной, считает коммерческий директор "Синэво" Николай Скавронский.

"Возможность организации допуска в ТРЦ при условии тестирования на месте выглядит, откровенно говоря, маловероятной", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина", комментируя рассматриваемые возможности организации работы ТРЦ в условиях усилений карантинных ограничений.

Скавронский отметил, что даже при условии сдачи быстрого теста на антиген к COVID-19, минимальное время только на его выполнение составляет 15 минут.

"К этому времени нужно еще дополнительно добавить время на заполнение документов, сверку паспортных данных и потом идентификацию клиента на входе", - сказал он.

Скавронский считает, что даже если торгово-развлекательные центры теоретически могли бы организовать такой доступ, то посетители вряд ли будут готовы проходить процедуру такого тестирования, чтобы посетить ТРЦ.

"Возможно ли это все организовать в ТРЦ? Теоретически да. Но здесь вопрос в другом: сколько людей будут реально готовы проходить всю эту процедуру, учитывая затраты времени и стоимость теста? Последние месяцы мы четко видим, то люди все меньше хотят тестироваться, даже при наличии симптомов, что уже говорить о профилактических мероприятиях", - сказал он.

Эксперт считает, что введение такого условия для посещения ТРЦ спровоцирует рост рынка фиктивных справок о тестировании на COVID-19, но не поможет сдержать рост заболеваемости.

"Никого не интересует точность теста, всем просто нужна бумажка с отрицательным результатом. Поэтому мне кажется, что в нашей стране введения подобных мер останется очередным номинальным мероприятием, которое только подогреет рынок поддельных справок, но вряд ли повлияет на повышение безопасности", - подчеркнул Скавронский.

Как сообщалось, члены Союза украинских предпринимателей (СУП) на встрече с министром здравоохранения Виктором Ляшко и заместителем министра Александром Комаридой в ходе обсуждения ограничений, которые могут быть введены в случае повышения уровня заболеваемости в стране, обсуждали возможность введения для ТРЦ специального программного продукта по примеру Германии, который позволит записаться на конкретное время для посещения ТРЦ, отслеживать его загрузку, и допускать в ТРЦ вакцинированных покупателей или тех, кто сделал ПЦР-тест или экспресс-тест на месте.

По информации СУП, Минздрав в ближайшее время планирует представить этот продукт.

Теги: #скавронский #карантин #допуск #трц
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