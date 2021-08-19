События

16:07 19.08.2021

НАТО тесно сотрудничает с ЕС по вопросу эвакуации из Афганистана - Столтенберг

2 мин читать
НАТО тесно сотрудничает с ЕС по вопросу эвакуации из Афганистана - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о тесном взаимодействии Североатлантического альянса с Европейским Союзом по вопросу об эвакуации людей из Афганистана, где к власти пришла радикальная группировка "Талибан" .

"Беседовал с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем о ситуации в Афганистане. НАТО продолжает тесно сотрудничать с ЕС и остальным международным сообществом для координации и облегчения эвакуации", - написал Столтенберг в Твиттере в четверг.

Ранее он объявил о созыве "внеочередного виртуального совещания министров иностранных дел НАТО" 20 августа с целью "продолжить нашу тесную координацию и обсудить наш общий подход к Афганистану".

В минувший вторник генсек НАТО заявил, что альянс "будет продолжать работать для того, чтобы стабилизировать обстановку в Афганистане, ввиду многих причин, в том числе, чтобы предотвратить потоки беженцев в Европу".

Также во вторник состоялось совещание онлайн глав МИД стран ЕС, после которого высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель призвал к политическому урегулированию в Афганистане путем конструктивных переговоров, основанных на демократии, верховенстве права и конституционном правлении.

"Переговорный процесс между афганским правительством и талибами предоставил наилучший шанс достичь решения, которое гарантировало бы безопасность и мирное сосуществование в Афганистане и в регионе", - говорится в документе.

Вместе с тем на слушаниях в Европарламенте в четверг Боррель заявил, что Евросоюз не должен позволить России и Китаю распространить своё влияние на Афганистан.

"Мы, конечно, не можем позволить китайцам и русским взять контроль над ситуацией в Кабуле", - сказал глава дипломатии ЕС. По его словам, Евросоюзу следует предпринимать дипломатические усилия вместе с союзниками - Великобританией и США.

В настоящее время движение "Талибан", согласно сообщениям СМИ, установило контроль на всей территории Афганистана, за исключением аэропорта в Кабуле. Аэропорт используется для эвакуации иностранцев, находящихся в стране, а также афганцев, получивших убежище за рубежом.

Теги: #ес #афганистан #столтенберг
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:41 19.08.2021
МВФ приостановил доступ Афганистана к своим средствам

МВФ приостановил доступ Афганистана к своим средствам

14:49 19.08.2021
В разведсообществе США признали, что верную оценку развития ситуации в Афганистане им сделать не удалось

В разведсообществе США признали, что верную оценку развития ситуации в Афганистане им сделать не удалось

14:37 19.08.2021
В День независимости Афганистана талибы объявили о победе над США

В День независимости Афганистана талибы объявили о победе над США

13:32 19.08.2021
Украинские COVID-сертификаты будут действительны для поездок в ЕС с 20 августа – ЕК

Украинские COVID-сертификаты будут действительны для поездок в ЕС с 20 августа – ЕК

13:26 19.08.2021
Еврокомиссия приняла решение о взаимном признании цифровых COVID-сертификатов, выданных Украиной и ЕС

Еврокомиссия приняла решение о взаимном признании цифровых COVID-сертификатов, выданных Украиной и ЕС

10:46 19.08.2021
События в Афганистане не изменили планов визита Зеленского в США - Кулеба

События в Афганистане не изменили планов визита Зеленского в США - Кулеба

10:15 19.08.2021
Туркменистан предоставил свое воздушное пространство для эвакуации граждан из Афганистана

Туркменистан предоставил свое воздушное пространство для эвакуации граждан из Афганистана

06:54 19.08.2021
Противники "Талибан" в Афганистане просят США и Запад поставить им оружие

Противники "Талибан" в Афганистане просят США и Запад поставить им оружие

02:37 19.08.2021
В Пентагоне пока не знают, сколько купленных на американские деньги самолетов ВВС Афганистана улетели в Узбекистан и Таджикистан

В Пентагоне пока не знают, сколько купленных на американские деньги самолетов ВВС Афганистана улетели в Узбекистан и Таджикистан

00:09 19.08.2021
Байден и Меркель обсудили ситуацию в Афганистане

Байден и Меркель обсудили ситуацию в Афганистане

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине усиливают контроль за соблюдением противоэпидемических мер

В центре Киева из-за репетиции парада снова ограничат движение транспорта

Украинские COVID-сертификаты будут действительны для поездок в ЕС с 20 августа – ЕК

Еврокомиссия приняла решение о взаимном признании цифровых COVID-сертификатов, выданных Украиной и ЕС

Харьковский облсовет возглавила экс-первый замглавы ОГА

ПОСЛЕДНЕЕ

Допуск в ТРЦ при карантине только вакцинированных посетителей или сдавших на месте экспресс-тест маловероятен – мнение

Бывший замдиректора "Киевского института земельных отношений" подозревается в растрате 33 млн грн

В Украине усиливают контроль за соблюдением противоэпидемических мер

Виноделы французского Прованса сильно пострадали от пожаров

Угроза терроризма для США гораздо выше из Сирии, Восточной Африки, нежели из Афганистана - Байден

В центре Киева из-за репетиции парада снова ограничат движение транспорта

Обнародован ТОП-5 направлений для путешествий по Украине по рейтингу туристического проекта Find&Follow

ГБР планирует до ноября завершить расследование по поставкам в ВСУ военной техники низкого качества

Беглый молдавский олигарх Плахотнюк скрывается в Турции - генпрокурор Молдовы

Абсолютное большинство украинцев гордится своим гражданством - опрос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА