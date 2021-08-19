В центре Киева из-за репетиции парада снова ограничат движение транспорта

В пятницу, 20 августа, в центре Киева снова ограничат движение транспорта и изменят маршруты общественного транспорта из-за репетиции военного парада ко Дню независимости Украины , сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В эту пятницу, 20 августа, в Киеве состоится вторая репетиция парада войск по улице Крещатик и Майдане Независимости. В связи с этим в столице запланировано временное ограничение транспортного движения и изменения маршрутов общественного транспорта", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что, в частности, с 15:30 до 1:15 движение ограничат во время движения сводной механизированной колонны к месту проведения репетиций на ул. Крещатик и Майдане Независимости.

Колонна № 1 (гусеничная и колесная техника) будет двигаться по маршруту: Парк воинской части А0222 (А1937) - ул. Маршала Рыбалко - ул. В. Черновола - выезд на ул. Победы встречной полосе левее Воздухофлотского моста - проспект Победы (встречной полосе) - Площадь Победы (встречной полосе) - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская - ул. Большая Васильковская - пл. Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - пл. Бессарабская - ул. Крещатик;

Колонна № 2 (колесная техника) начнет движение с аэродрома "Святошин" и по маршруту ул. Академика Туполева - по встречной полосе проспекта Победы до путепровода метро «Нивки» - проспект Победы - площадь Победы - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская и дальше:

Часть колонны № 1 также пройдет по ул. Большая Васильковская - пл. Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - пл. Бессарабская - ул. Крещатик; часть колонны № 2 по ул. Антоновича - ул. И. Федорова (Лыбидская площадь, в зависимости от длины колонны) - ул. Большая Васильковская - пл. Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - пл. Бессарабская - ул. Крещатик.

Колонна № 3 (колесная техника) начнет движение от военной части А0139 (проспект Победы 55/2) и дальше по маршруту: проспект Победы - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская - ул. Большая Васильковская - пл. Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - пл. Бессарабская - ул. Крещатик. Ограничение движения коснется также и ряда других центральных улиц столицы.

"Так же напоминаем об изменениях движения общественного транспорт 20 августа из 15:30 до 1:15. В частности, возможно временное приостановление движения общественного транспорта: автобусов маршрутов №№ 2, 5, 7, 14, 20, 20-К, 23, 24, 31, 32, 47, 53, 62, 69, 72, 90, 114, 115, 118, 119, 137-Н, 500; троллейбусов маршрутов №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 19-Д, 26, 33, 40, 40-К, 91-Н, 92-Н, 93-Н, 94- Н; трамваев маршрутов №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19", - подчеркивают в КГГА.

Как сообщалось, в среду в МВД призвали киевлян "не сердиться" из-за перекрытия улиц, связанного с репетицией парада в центре города, которое привело к значительным пробкам на дорогах на правом берегу столицы.