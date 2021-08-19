В разведсообществе США признали, что верную оценку развития ситуации в Афганистане им сделать не удалось

Представители американского разведсообщества признали, что им не удалось предугадать столь стремительного изменения ситуации в Афганистане, сообщает The New York Times.

"Разведывательные службы предупреждали об ухудшении ситуации в Афганистане в течение лета, их доклады становились более конкретными в июле, в них говорилось о том, как талибы берут под контроль дороги, ведущие в Кабул, и о том, что группировка извлекла уроки из 1990-х годов. Но высокопоставленные представители администрации признали, что в августе, в дни, предшествующие установлению контроля талибов (над Кабулом) в эти выходные, в разведсообществе не говорили о том, что падение (афганской власти) неминуемо", - пишет NYT.

"Как отмечал президент, все решилось быстрее, чем мы ожидали, в том числе, и в разведсообществе", - сообщила газете директор Национальной разведки США Аврил Хейнс.

Выступая в Пентагоне, глава Комитета начальников штабов США генерал Марк Милли также заявил, что выкладки разведки относительно того, когда афганские силы безопасности прекратят сопротивление, и когда в стране падет власть, сильно разнились.

"Но, насколько мне известно, предупреждений о том, что 300 тыс. сотрудников спецслужб испарятся за 11 дней, не было", - сказал Милли.

"Временной промежуток до "быстрого падения" (власти в Афганистане) разнился от нескольких недель, месяцев и даже лет после вывода наших войск", - отметил он.

"Между тем уже в июле от ЦРУ и других служб поступали более тревожные сообщения. Аналитики разведсообщества указывали на то, что ни афганские военные, ни афганская власть не готовы к противостоянию талибам, двигающимся к Кабулу, что, в свою очередь, порождало вопросы о том, смогут ли они предпринять усилия для защиты столицы", - пишет NYT.

Бывший директор Национальной разведки Джеймс Клэппер в свою очередь отметил, что ни одна разведслужба не может хорошо предусмотреть способность партнера сопротивляться, но США недооценили ее во Вьетнаме, на севере Ирака, а теперь и в Афганистане.