Обнародован ТОП-5 направлений для путешествий по Украине по рейтингу туристического проекта Find&Follow

Мобильный оператор - компания "Vodafone Украина" - подготовил подборку интересных локаций для путешествий на основе предпочтений пользователей собственного туристического проекта "Find&Follow. Village Routes".

На сайте туристического проекта компании размещено 56 готовых уникальных маршрутов для самостоятельных путешествий по сельской местности и небольшим городам почти во всех областях Украины.

Самыми популярными маршрутами по версии пользователей Find&Follow. Village Routes на сегодняшний день стали:

1. Одесская область: Усадьба Курисов - ферма "Устрицы Скифии".

2. Закарпатская область: Водопад Шипот - Гора Гемба.

3. Киевская область: Змиевы валы - Вытачев – Ржищев.

4. Полтавская область: Национальный музей-заповедник украинского гончарства в Опошне - Диканька - Национальный музей-заповедник Н.В. Гоголя – Миргород.

5. Николаевская область: Радоновое озеро – Babchuk Winery – Трикратский лес – Актовский каньон.

"Каждый маршрут рассчитан на 1-2 дня, их можно объединять в более длинные туры. На сайте есть подробная информация о каждой из локаций на маршрутах, все необходимые контакты, предложения по времяпрепровождению и советы по питанию и проживанию. Туристу предлагаются различные опции – пешеходные путешествия, посещения музеев, исторических, культурных и природных памятников, дегустаций, живописных локаций для фото и тому подобное", - отмечают в "Vodafone Украина".

По мнению оператора, такие предложения могут заинтересовать как тех, кто только начинает исследовать Украину, так и продвинутых туристов, которые ищут новые интересные места.

Социальный проект Find & Follow был создан в 2015 году, а направление Village Routes было создано в июле 2020 года для поддержки развития сельского туризма, местных общин и малого бизнеса, а также построения цифровой инфраструктуры для путешествий по Украине. Кроме того, сельские туристические маршруты являются малолюдными и безопасными в условиях распространения COVID-19.

Перечень маршрутов постоянно дополняется новыми направлениями, а сеть 4G (LTE 900 МГц) от Vodafone в сельской местности дает возможность находиться онлайн во время путешествий.

Сейчас сельские туристические маршруты разработаны для Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской, Волынской, Житомирской, Черновицкой, Хмельницкой, Киевской, Винницкой, Черниговской, Херсонской, Одесской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Николаевской, Кировоградской областей и Чернобыльской зоны отчуждения.