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14:37 19.08.2021

В День независимости Афганистана талибы объявили о победе над США

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В День независимости Афганистана талибы объявили о победе над США

Движение "Талибан" в четверг, 19 августа, когда Афганистан празднует День независимости страны, провозгласило победу над США, сообщил телеканал CNN со ссылкой на заявление талибов.

"Хвала Господу, сегодня мы празднуем годовщину независимости от британской оккупации (по итогам третьей англо-афганской войны 1919 года, - ИФ), в то время как мы - милостью Бога - и благодаря сопротивлению джихада победили другую мощную и высокомерную силу и заставили ее уйти с чистой земли Афганистана", - говорится в заявлении "Талибана".

Согласно заявлению талибов, народ Афганистана одержал верх "над тремя надменными империями три века подряд", то есть, уточняет CNN, над Великобританией, СССР и США.

По данным CNN, позднее талибы обратились к имамам по всему Афганистану с призывом в ходе пятничных молений убеждать сограждан сотрудничать с грядущим правительством страны.

Ранее в августе движение "Талибан" взяло под контроль территорию Афганистана, в том числе Кабул. В этой ситуации многие иностранцы и афганцы стремятся покинуть территорию страны через кабульский международный аэропорт. США и некоторые их союзники обеспечивают безопасность аэропорта и организовывают эвакуацию людей.

 

Теги: #заявление #афганистан #талибан
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