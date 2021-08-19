ГБР планирует до ноября завершить расследование по поставкам в ВСУ военной техники низкого качества

Государственное бюро расследований планирует до 1 ноября текущего года завершить расследование относительно поставок в Вооруженные силы Украины военной техники низкого качества в деле военных кораблей, построенных предприятием "Кузня на Рыбальском" и переданных в ВСУ.

Как сообщает пресс-служба Бюро, соответствующее заявление сделал исполняющий обязанности директора ГБР Алексей Сухачев.

"Практически вчера мы проводили координационное совещание с руководством следственного управления, для себя определили сроки окончания досудебного расследования - 1 ноября 2021 года. Далее будет происходить ознакомление всех сторон с материалами уголовного производства и дело будет направлено в суд", - отметил он.

И.о. директора ГБР подчеркнул, что разоблачение преступлений по хищению в оборонной сфере для ГБР является "одним из наиболее важных направлений противодействия организованной преступности и коррупции, в том числе в Министерстве обороны Украины".

"Сегодня следователи ГБР осуществляют расследование по 328 подобных уголовных производствах. Только в течение этого года было объявлено 17 подозрений военным и лицам, принимающим участие в использовании бюджетных средств. 16 обвинительных актов направлены в суд, уже вынесено три обвинительных приговора", - говорится в сообщении.

По словам Сухачева, одними из наиболее вопиющих уголовных преступлений сотрудники ГБР считают строительство боевых десантно-штурмовых кораблей в "Кузне на Рыбальском", покупку медицинских автомобилей марки "Богдан" и закупку снайперских систем.

"Был заговор чиновников министерства обороны Украины и исполнителей контрактов. В распоряжении следствия фактические данные, которые стали основой подозрений, которые были выдвинуты бывшим топ-чиновникам Минобороны и действующему руководителю одного из предприятий", - отметил Сухачев.

Рассказывая о деле по "Кузне на Рыбальском", он отметил, что для руководства ГБР, для руководства Главного следственного управления оно "стало неким вызовом".

Уточняется, что строительство кораблей планировалось еще с 2015 года, проект инициативно, за свои средства разработало Николаевское государственное конструкторское бюро.

"Но из-за нежелания или, возможно, по причинам отстаивания интересов других лиц и проект, и государственный контракт выполняло ОАО "Завод "Кузня на Рыбальском", - рассказал Сухачев.

Он подчеркнул, что в данный момент Минобороны не может провести полноценные испытания кораблей, поскольку их технические характеристики не соответствуют тем требованиям, которые заложило министерство. При попытке провести испытания одного из них состоялось возгорания двигателя, скоростные режимы тоже не выдерживаются, и это - при условии отсутствия на корабле нагрузки - личного состава с вооружением.

"Исполняющий обязанности директора ГБР отметил, что эти корабли не могут быть приняты на вооружение военно-морских сил. Это подтверждают и судебные экспертизы, которые проводили научно-исследовательские институты министерства юстиции с привлечением инженеров Николаевского государственного конструкторского бюро", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ГБР уведомило о подозрении чиновников "Кузни на Рыбальском" (Киев) и Минобороны из-за поставок военной техники низкого качества.

"Глава правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" подговорил заместителя министра обороны Украины заключить государственный контракт именно с его предприятием. Представитель министерства дал указание подчиненным руководителям одного из департаментов Минобороны беспрепятственно заключить государственный контракт на строительство катеров именно с указанным ЧАО", - сообщил начальник следственного отдела ГБР Олег Гриняк на брифинге.

Также, по информации ГБР, была проведена закупка для нужд ВСУ санитарных автомобилей производства "Богдан Моторс", которые не соответствуют установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных силах

Сумма ущерба по двум эпизодам по данным следствия составляет более 475 млн грн.

Следователи ГБР уведомили о подозрении замминистра Украины (2015-2019 гг.), директора департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны (2015-2017 гг.), директору департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны (2018 -2019 гг.). Их действия квалифицированы по ч.4 ст.426-1 и ч.5 ст.27, ч.4 ст.426-1 УК Украины.

Уведомлен также о подозрении глава правления "Кузни на Рыбальском", действия которого квалифицированы по ч.2 ст.192, ч.4 ст.27, ч.4 ст.426-1 УК Украины.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина" из источников в правоохранительных органах, речь идет о бывшем заместителе министра обороны Игоре Павловском.

Меру пресечения фигурантам дела избирает Печерский райсуд.

Как сообщили в ГБР, бывшему директору департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме около 475 млн грн.