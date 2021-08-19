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14:14 19.08.2021

Беглый молдавский олигарх Плахотнюк скрывается в Турции - генпрокурор Молдовы

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Беглый молдавский олигарх Плахотнюк скрывается в Турции - генпрокурор Молдовы

Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло заявил, что беглый олигарх Владимир Плахотнюк скрывается в Турции.

"У нас есть разная информация по этому поводу. Согласно секретным данным, которые имеются в Генпрокуратуре, г-н Плахотнюк в настоящее время находится на территории Турции", - сказал Стояногло на пресс-конференции в четверг.

Он подчеркнул, что расследование в его отношении продолжается.

"Мы потребовали экстрадиции господина Плахотнюка из нескольких стран. Получили промежуточные ответы, эта работа продолжается. Мы также продолжаем расследование в отношении Плахотнюка. Расследование проводится не только в Молдове, но и за рубежом. Это касается его компаний и имущества. Мы наложили арест на сумму более трех миллиардов леев (около EUR150 млн). Есть и определенные успехи, о которых мы пока говорить не будем", - сказал генпрокурор.

Как сообщалось, Плахотнюк сбежал из Молдовы после смены власти 14 июня 2019 года и находился в Майями. Государственный секретарь США Майкл Помпео 13 января 2020 года сообщил, что Плахотнюк и члены его семьи включены в санкционный список США в связи со "значительными коррупционными действиями". В августе 2020 года он выехал из США и прибыл в Турцию через Румынию, гражданство которой у него также имеется.

В средине мая 2020 года Стояногло заявил, что основным бенефициаром кражи $1млрд из банковской системы страны был Плахотнюк. В отношении него возбуждено уголовно дело по трем статьям обвинения: создание организованной преступной группировки, вымогательство и мошенничество в особо крупных размерах. На основании этих обвинений 22 мая 2020 года суд принял решение о заочном аресте Плахотнюка.

Теги: #молдова #турция #плахотнюк
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