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13:32 19.08.2021

Украинские COVID-сертификаты будут действительны для поездок в ЕС с 20 августа – ЕК

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Украинские COVID-сертификаты будут действительны для поездок в ЕС с 20 августа – ЕК

COVID-сертификаты, выданные Украиной, с 20 августа будут приниматься в странах Европейского Союза.

Соответствующее решение было принято Европейской комиссией в четверг, сообщает пресс-служба ЕК. Аналогичные решения об эквивалентности приняты также для Северной Македонии и Турции.

"Это означает, что эти страны будут подключены к системе ЕС, и что COVID-сертификаты, выданные Северной Македонией, Турцией и Украиной, будут приниматься в ЕС с завтрашнего дня на тех же условиях, что и цифровые COVID-сертификаты ЕС", - сказано в пресс-релизе.

Кроме того, в ЕК отметили, что Украина, Северная Македония и Турция в свою очередь согласились принять цифровой COVID-сертификат ЕС для поездок из ЕС в свои страны. "Таким образом, их участие в цифровом COVID-сертификате ЕС будет способствовать безопасному путешествию в ЕС и из него", - подчеркнули в ЕК.

В этой связи европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сказал: "Я рад видеть, что список стран, внедряющих систему на основе цифрового COVID-сертификата ЕС, неуклонно растет, и мы устанавливаем стандарты на международном уровне. Это поможет облегчить безопасное путешествие, в том числе, за пределы нашего Союза".

В свою очередь европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгейи отметил, что в борьбе с пандемией "наши партнеры являются неотъемлемой частью совместного безопасного открытия (для поездок)". "Я приветствую Украину, Северную Македонию и Турцию в нашей системе цифровых COVID-сертификатов и надеюсь, что в ближайшее время к нам подключится еще больше наших соседей", - подчеркнул он.

Решения вступят в силу с 20 августа 2021 года и будут доступны в Интернете.

Теги: #ес #сертификаты #ек #covid
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