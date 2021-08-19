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13:26 19.08.2021

Еврокомиссия приняла решение о взаимном признании цифровых COVID-сертификатов, выданных Украиной и ЕС

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Еврокомиссия приняла решение о взаимном признании цифровых COVID-сертификатов, выданных Украиной и ЕС

Европейская комиссия приняла решение о взаимном признании цифровых сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, выданных Украиной и ЕС, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сегодня Еврокомиссия приняла решение о взаимном признании цифровых COVID-сертификатов, выданных Украиной и ЕС. Этот документ можно получить в "Дие" тем украинцам, которые прошли полный курс вакцинации. Украинский цифровой COVID-сертификат позволяет свободно путешествовать в Европейский Союз и отныне признается для предъявления внутри стран ЕС", - написал Шмыгаль в Телеграм-канале.

По его словам, решение Еврокомиссии свидетельствует о высоком доверии к Украине.

Теги: #ес #сертификат #украина #covid
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