Европейская комиссия приняла решение о взаимном признании цифровых сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, выданных Украиной и ЕС, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сегодня Еврокомиссия приняла решение о взаимном признании цифровых COVID-сертификатов, выданных Украиной и ЕС. Этот документ можно получить в "Дие" тем украинцам, которые прошли полный курс вакцинации. Украинский цифровой COVID-сертификат позволяет свободно путешествовать в Европейский Союз и отныне признается для предъявления внутри стран ЕС", - написал Шмыгаль в Телеграм-канале.

По его словам, решение Еврокомиссии свидетельствует о высоком доверии к Украине.