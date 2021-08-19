События

13:13 19.08.2021

Взрыв произошел на процессии шиитов в Пакистане, пострадали 30 человек

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Взрыв произошел на процессии шиитов в Пакистане, пострадали 30 человек

Не менее 30 человек получили ранения в четверг в Пакистане в результате мощного взрыва, который произошел на религиозной процессии шиитов, сообщает агентство Associated Press (AP).

Инцидент произошел в городе Бахавалнагар в провинции Пенджаб на востоке Пакистана. По неподтвержденным данным, в результате взрыва есть погибшие.

На место взрыва отправлены силы полиции и кареты скорой помощи.

В шиитской общине подтвердили, что речь идет о взрыв бомбы, но детали не предоставили.

AP отмечает, что уточнить информацию о взрыве у пакистанских властей не представляется возможным, поскольку накануне Дня Ашура - одной из главных памятных дат у мусульман, выпавшей в 2021 году на 18 августа, было приостановлена работа мобильной связи в разных частях Пакистана.

Теги: #взрыв #пакистан #шииты
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