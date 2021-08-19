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12:46 19.08.2021

В Харьковской области арестанты в СИЗО занимались присвоением денег при помощи фишинга

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В Харьковской области арестанты в СИЗО занимались присвоением денег при помощи фишинга

Сотрудники управления противодействия киберпреступности совместно со следственным управлением Главного управления Национальной полиции в Харьковской области и в сотрудничестве со службой безопасности украинского банка, а также при поддержке внутренней безопасности Министерства юстиции Украины разобличили группу, которая при помощи фишинга мошенническим путем присвоила 18 млн грн.

"Организовал схему 20-летний мужчина, который сейчас находится под стражей в следственном изоляторе. К противоправной деятельности фигурант привлек своих сокамерников, которые совместно подыскивали "рабочих" в Интернете. Большинство из участников преступной организации занимались поиском потенциальных потерпевших", - сообщается на официальном сайте Нацполиции Украины.

По данным досудебного следствия, фигуранты регистрировались на торговой онлайн-площадке. Для осуществления платежа или для продажи товара злоумышленники давали пострадавшим ссылки на фишинговую страницу заполнения реквизитов банковской карты. Остальные члены группы с помощью различных платежных систем оформляли переводы денег с банковских карточек пострадавших на подконтрольные организатору счета. По данным правоохранителей, члены группы реализовывали такую схему и для иностранных Интернет-площадок.

По оперативным данным, сумма нанесенного таким образом ущерба составляет 18 млн.грн. Среди обманутых - граждане Украины, Испании, Португалии, Сингапура, Австралии и других стран.

Работники полиции провели 24 обыска в следственном изоляторе и дома у фигурантов. Изъята компьютерная техника и мобильные телефоны. К проведению обысков также были привлечены работники полка полиции особого назначения полиции Харьковской области.

Сейчас девяти фигурантам объявлено о подозрении по ст.255 (создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней), ч.3 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Харьковская областная прокуратура.

 

Теги: #сизо #фишинг #харьковская_область
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