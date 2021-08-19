СБУ разоблачила сотрудников ФСБ, пытавшихся завербовать украинского офицера

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации, которые специализируются на подрывной деятельности против Украины и пытались завербовать украинского офицера, сделав его своим информатором, сообщает пресс-служба СБУ.

"По имеющимся данным, российская спецслужба хотела получить информатора именно из числа сотрудников СБУ в Запорожской области. Это обусловлено тем, что, кроме секретных документов украинской спецслужбы, ФСБ интересовала также информация о Запорожской атомной электростанци", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что россияне решили завербовать сотрудника СБУ из-за давления на его отца, который во время посещения РФ по личным делам был задержан сотрудниками ФСБ.

"Впрочем, несмотря на шантаж и угрозы, а также обещания денежного вознаграждения со стороны ФСБ, сотрудник украинской спецслужбы остался верен присяге и категорически отказался от сотрудничества со спецслужбой страны-агрессора", - подчеркивают в СБУ.

Там подчеркивают, что это уже не первый случай, когда офицеры СБУ "давали достойный ответ попыткам склонить их к государственной измене".