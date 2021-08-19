События

11:54 19.08.2021

Правоохранители проводят обыски на киевских КП "Информатика" и "Киевгорсвет"

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Правоохранители проводят обыски на киевских КП "Информатика" и "Киевгорсвет"

Столичные правоохранители в четверг проводят следственные действия в служебных помещениях киевских коммунальных предприятий "Информатика" и "Киевгорсвет", а также по адресам расположения офисных помещений подрядных организаций, которые наладили схему присвоения средств, предназначенных для обустройства уличного освещения.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного производства по ч. 5 ст. 191 УК Украины по факту завладения бюджетными средствами указанных коммунальных предприятий путем завышения стоимости приобретенных товаров и услуг и дальнейшего перечисления бюджетных средств на счета предприятий с признаками рискованности.

"19 августа 2021 года на основании постановлений суда в офисных помещениях коммунальных и подрядных предприятий, а также по адресам фактических мест жительства должностных лиц КП и сотрудников коммерческих структур начато обыски с целью отыскания первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления", - говорится в сообщении.

Теги: #киев #обыски
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