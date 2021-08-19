События

11:23 19.08.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 209,3 млн

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 209,3 млн

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга составило 209 млн 308 тыс. 33, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 393 тыс. 14 человек. При этом выздоровели около 188 млн 250 тыс. человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 37 млн 155 тыс. 127 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 624 тыс. 253. Выздоровели более 30 млн 340 тыс. человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 32 млн 332 тыс. 258, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 433 тыс. 49, в то время как выздоровели более 31,5 млн человек.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20 млн 457 тыс. 897 заболевших, умерли 571 тыс. 662 человек, а выздоровели более 19,3 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 565,2. В США на 1 млн жителей скончался 1 тыс. 925 человек, в Индии - 310, Бразилии - 2 тыс. 668.

Теги: #covid_19 #мир
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