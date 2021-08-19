События

10:59 19.08.2021

Не менее 12 человек погибли за последние дни в районе аэропорта Кабула - ТВ

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Не менее 12 человек погибли за последние дни в районе аэропорта Кабула - ТВ

До 12 человек погибли с воскресенья у международного аэропорта Кабула, через который продолжается эвакуация из Афганистана иностранцев и некоторых афганцев, передает в четверг телеканал Sky News со ссылкой на представителей движения "Талибан".

Причиной смертей стали огнестрельные раны или давка.

Талибы призвали лиц, у которых нет правильных документов, покинуть территорию аэропорта.

Sky News отмечает, что в районе аэропорта отмечалась серьезная напряженность в связи с попытками людей, боящихся власти талибов, бежать из страны. Утром в четверг поступала информация о выстрелах вблизи толпы, также были слышны взрывы.

Ранее в августе движение "Талибан" взяло под контроль территорию Афганистана, в том числе Кабул. В этой ситуации многие иностранцы и афганцы стремятся покинуть территорию страны через кабульский международный аэропорт. США и некоторые их союзники обеспечивают безопасность аэропорта и организовывают эвакуацию людей.

Теги: #жертвы #кабул
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