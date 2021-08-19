События

10:46 19.08.2021

События в Афганистане не изменили планов визита Зеленского в США - Кулеба

1 мин читать
События в Афганистане не изменили планов визита Зеленского в США - Кулеба

События в Афганистане, последовавшие за выводом иностранного военного контингента из этой страны, не изменили планов визита президента Украины Владимира Зеленского в США, в частности, посещения столицы Вашингтона и штата Калифорния, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"То, что происходит в Афганистане сейчас, может повлиять на все. Но по состоянию на сейчас у нас нет никаких индикаторов о том, что эти события каким-то образом негативно влияют на подготовку и осуществление визита президента Украины в Соединенные Штаты", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

Теги: #сша #афганистан #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:50 19.08.2021
Встреча Байдена и Зеленского состоится 31 августа - Кулеба

Встреча Байдена и Зеленского состоится 31 августа - Кулеба

10:15 19.08.2021
Туркменистан предоставил свое воздушное пространство для эвакуации граждан из Афганистана

Туркменистан предоставил свое воздушное пространство для эвакуации граждан из Афганистана

09:14 19.08.2021
Зеленский: "Крымская платформа" будет работать ежедневно для решения неотложных проблем полуострова, который превращается в "авианосец РФ"

Зеленский: "Крымская платформа" будет работать ежедневно для решения неотложных проблем полуострова, который превращается в "авианосец РФ"

09:09 19.08.2021
Зеленский: в Украине к 2035 году планируется построить новый военно-морской флот

Зеленский: в Украине к 2035 году планируется построить новый военно-морской флот

08:36 19.08.2021
Байден в обращении к нации заявил о продолжении "пандемии непривитых" в США

Байден в обращении к нации заявил о продолжении "пандемии непривитых" в США

06:54 19.08.2021
Противники "Талибан" в Афганистане просят США и Запад поставить им оружие

Противники "Талибан" в Афганистане просят США и Запад поставить им оружие

02:37 19.08.2021
В Пентагоне пока не знают, сколько купленных на американские деньги самолетов ВВС Афганистана улетели в Узбекистан и Таджикистан

В Пентагоне пока не знают, сколько купленных на американские деньги самолетов ВВС Афганистана улетели в Узбекистан и Таджикистан

00:49 19.08.2021
Зеленский наградит Меркель "Орденом Свободы"

Зеленский наградит Меркель "Орденом Свободы"

00:09 19.08.2021
Байден и Меркель обсудили ситуацию в Афганистане

Байден и Меркель обсудили ситуацию в Афганистане

23:46 18.08.2021
У международного сообщества единая позиция по Афганистану

У международного сообщества единая позиция по Афганистану

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правоохранители проводят обыски на киевских КП "Информатика" и "Киевгорсвет"

Основателями "Крымской платформы" станут 44 государства и организации, на учредительный саммит приедут 14 глав государств - Кулеба

Встреча Байдена и Зеленского состоится 31 августа - Кулеба

Зеленский: в Украине к 2035 году планируется построить новый военно-морской флот

В Украине за сутки зафиксировано 1 560 новых случаев заболеваний Сovid-19, выздоровели 898 человек, 32 умерли

ПОСЛЕДНЕЕ

Правоохранители проводят обыски на киевских КП "Информатика" и "Киевгорсвет"

Число заражений COVID-19 в мире превысило 209,3 млн

Языковой омбудсмен отмечает важность развития дистанционного образования для учащихся с оккупированных территорий

Основателями "Крымской платформы" станут 44 государства и организации, на учредительный саммит приедут 14 глав государств - Кулеба

В Слобожанском Днепропетровской области строят бассейн для взрослых и детей - ОГА

Украина получила 796,4 тыс. доз вакцины AstraZeneca от Греции, Польши и Литвы

Не менее 12 человек погибли за последние дни в районе аэропорта Кабула - ТВ

В ряде учебных заведений образовательный процесс во внеурочное время идет не на госязыке - Креминь

Число жертв землетрясения на Гаити возросло почти до 2,2 тыс. человек - СМИ

Потерявшиеся в лесу на Закарпатье дети найдены

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА