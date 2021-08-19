Встреча Байдена и Зеленского состоится 31 августа - Кулеба
Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена в Вашингтоне состоится 31 августа, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"В связи с расширением элементов программы визита встреча глав государств Украины и США, президентов Байдена и Зеленского состоится 31 августа", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.
Предусмотрен расширенный формат, а также встреча тет-а-тет.
По словам Кулебы, Зеленский также посетит штат Калифорния.