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10:29 19.08.2021

Встреча Байдена и Зеленского состоится 31 августа - Кулеба

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Встреча Байдена и Зеленского состоится 31 августа - Кулеба

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена в Вашингтоне состоится 31 августа, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"В связи с расширением элементов программы визита встреча глав государств Украины и США, президентов Байдена и Зеленского состоится 31 августа", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

Предусмотрен расширенный формат, а также встреча тет-а-тет.

По словам Кулебы, Зеленский также посетит штат Калифорния.

Теги: #зеленский #встреча #байден
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