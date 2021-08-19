События

09:35 19.08.2021

Потерявшиеся в лесу на Закарпатье дети найдены

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Потерявшиеся в лесу на Закарпатье дети найдены

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает об успешном завершении поисков четверых детей, заблудившихся 18 августа во время сбора ягод и грибов в лесном массиве вблизи с.Порошково Ужгородского района Закарпатской области.

"По состоянию на 9:15 сотрудники ГСЧС нашли заблудившихся детей, транспортировали их в населенный пункт и передали представителям полиции", - сообщает ведомство.

Информация о пропаже четырех детей ромской национальности 2007-14 г.р. поступила спасателям 19 августа в 1:10. По состоянию на 8:45 их поиски ещё продолжались. Всего к поисковым работам было привлечено 85 человек, девять единиц техники и две собаки.

 

Теги: #дети #успех #закарпатье #поиск
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