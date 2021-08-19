В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали более 120 тыс. человек

В течение суток 18 августа в Украине от коронавируса вакцинировали 120 004 человек, при этом первую прививку получили 62 714 украинцев, еще 57 290 – полностью завершили процесс иммунизации, получив обе дозы вакцины, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Телеграм-канале в четверг.

"В течение суток работали 843 мобильные бригады, 2745 пунктов прививки, 326 центров вакцинации", - говорится в сообщени.

В Минздраве отметили, что с начала прививочной кампании привито 4 914 255 человек, из них получили одну дозу – 4 914 253 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 908 748 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 7823001 прививки", - добавили в ведомстве.