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08:41 19.08.2021

В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали более 120 тыс. человек

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В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали более 120 тыс. человек

В течение суток 18 августа в Украине от коронавируса вакцинировали 120 004 человек, при этом первую прививку получили 62 714 украинцев, еще 57 290 – полностью завершили процесс иммунизации, получив обе дозы вакцины, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Телеграм-канале в четверг.

"В течение суток работали 843 мобильные бригады, 2745 пунктов прививки, 326 центров вакцинации", - говорится в сообщени.

В Минздраве отметили, что с начала прививочной кампании привито 4 914 255 человек, из них получили одну дозу – 4 914 253 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 908 748 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 7823001 прививки", - добавили в ведомстве.

 

Теги: #вакцинация #украина #коронавирус
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