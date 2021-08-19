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08:36 19.08.2021

Байден в обращении к нации заявил о продолжении "пандемии непривитых" в США

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Байден в обращении к нации заявил о продолжении "пандемии непривитых" в США

Президент США Джо Байден заявил, что в настоящее время по данным его персонала, ответственного за борьбу с коронавирусом, 85 млн человек в стране еще не вакцинированы от COVID-19.

"Я только что провел длительное совещание с моей командой по COVID. Последние данные подтверждают, что мы все еще находимся в состоянии "пандемии непривитых" - сказал Байден в обращении к нации.

Он добавил: "По-прежнему 85 миллионов американцев, имеющих право на вакцинацию, остаются не вакцинированными и подвергаются реальному риску".

По словам президента, "по всей стране практически все случаи госпитализации и смерти от COVID-19 по-прежнему приходятся на тех, кто не вакцинировался".

В то же время, он сообщил: "Есть и хорошая новость: все больше людей получают прививки. В целом, число еженедельных новых прививок выросло более чем на 80% по сравнению с тем, что было месяц назад".

Байден сообщил, что вводит новое требование об обязательной вакцинации сотрудников домов престарелых.

"Сегодня я объявляю о новом шаге. Если вы работаете в доме престарелых и обслуживаете людей по программе Medicare, вам также потребуется сделать прививку", - сказал он.

По его словам, за время пандемии в домах престарелых скончались более 130 тыс. постояльцев, а показатели вакцинации среди персонала домов престарелых значительно отстают от показателей в целом по стране.

Теги: #президент #сша #вакцинация #коронавирус
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