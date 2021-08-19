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08:30 19.08.2021

В Харькове планируют провести групповую вакцинацию для учителей, которые еще не привились от Covid-19

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В Харькове планируют провести групповую вакцинацию для учителей, которые еще не привились от Covid-19

Департамент образования Харьковского городского совета совместно с департаментом здравоохранения намерены организовать групповую вакцинацию для работников школ, которые еще не привились от коронавирусной инфекции Covid-19.

"Мы пришли к выводу, что не всем учителям из-за нехватки времени и возможности удобно посещать общие пункты вакцинации. Поэтому, совместно с департаментом здравоохранения, мы проведем групповую вакцинацию для учителей. Будут объединены две или три школы, которые посетят медики и проведут вакцинацию педагогических работников в медпунктах учебных учреждений", - цитирует пресс-служба Харьковского горсовета директора департамента образования Ольгу Деменко.

По ее словам, на сегодня полностью завершили вакцинацию почти 20% работников школ города, еще 10% - получили первую дозу вакцины.

Теги: #вакцинация #украина #харьков #коронавирус
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