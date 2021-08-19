В Закарпатской области продолжаются поиски четырех детей

В Закарпатской области к поискам четырех детей задействованы спасатели, полиции, работники лесного хозяйства и местное население, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"По состоянию на 08:00 19 августа поиски детей продолжаются. Всего к поисковым работам привлечено 73 человека и 8 единиц техники, 2 собаки", - говорится в сообщении.

В частности, от ГСЧС - 23 человека и 3 единицы техники, от Нацполиции – 22 человека, 4 единицы техники и 2 собаки, местное население - 20 человек, работники лесного хозяйства - 8 человек и 1 единица техники.

В ведомстве отметили, что дети цыганской национальности (2007 и 2014 г.р.) потеряли ориентир и забулдились 18 августа во время сбора ягод и грибов в лесном массиве вблизи с. # Порошково Ужгородского района.

В свою очередь министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил о создании штаба по поиску детей. По его словам, жизни детей находятся под угрозой в виду снижения температуры в лесу до 9 градусов по Цельсию.

Монастырский отметил, что кроме спасателей и полиции задействованы силы Национальной гвардии, волонтеры и коптеры.

"Ищем: Николая - 6 лет, Людмилу - 5 лет, Машу - 7 лет, Даниелу - 8 лет", - отметил министр МВД.

По его словам, Николай - черноволосый, худощавый. Одет в сапоги, свитер черного цвета, черные спортивные штаны. Людмила - блондинка, худощавая, одета в синее платье и сапожки. Маша - блондинка, худощавая. Одета в спортивку и сапожки. Даниэла - светловолосая, худощавая. Одета в черное платье и сапожки.